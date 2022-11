Silvia Toffanin e quella frecciatina a Pamela Prati di fronte ad Orietta Berti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Durante l’ultima puntata di Verissimo che è andata in onda,ha ospitato nel suo studio. La cantante si è raccontata alla conduttrice. Le due ovviamente hanno anche parlato del Grande Fratello Vip 7, dato che la cantate è una delle due opinioniste al programma tv.si sono soffermate sue la battuta/della conduttrice sulla showgirl non è passata affatto inosservata. Vediamo che cosa ha detto la presentatrice sulla ex concorrente del GF Vip 7. Verissimo,ospitae parlano diNello studio di Verissimo, ...