Sabatini | «Spalletti è un genio senza regole»

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Il Napoli è un’orchestra sincronica, non sinfonica”. Parole di Walterin un’intervista a Sky Calcio Club. Intervenuto nel consueto salotto di Caressa a Sky Calcio Club, l’ex direttore sportivo della Salernitana ha espresso elogi per il Napoli die per il talento Kvara. Su Karsdorp, difeso dadopo le parole di Mourinho, e la mancata risposta alla convocazione a Trigoria: “Ha sbagliato”. “è une la squadra è un’orchestra sincronica”. Parole al miele per l’allenatore della capolista della Seria A checonosce bene dopo gli anni alla Roma: “ha fatto un lavoro straordinario, è un”. All’allenatore ...

... dal caso Karsdorp a Roma alla situazione del campionato italiano, con particolare attenzione alla lotta scudetto: Davanti, però, c'è il Napoli di Luciano, un allenatore che...Commenta per primo L'ex ds della Salernitana , Walter, ha concesso un'intervista a Sky per parlare del momento del calcio italiano. ALLEGRI E LO ...- 'Me l'aspettavo. Il Napoli da ...Walter Sabatini ha messo in evidenza la grande bellezza del gioco del Napoli soffermandosi anche sugli acquisti estivi del club azzurro.Sabatini ha parlato del Napoli di Spalletti , l'ex ds si è soffermato anche sulla corsa scudetto e sui mondiali in Qatar.