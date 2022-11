ilmessaggero.it

Incendio enello store di H&M in via del Corso anel pomeriggio. Il rogo ha provocato spavento tra i clienti presenti nel grande negozio a più piani nel centro della capitale. Al momento non si ...... quando un cortocircuito ha fatto saltare in aria e mandato inil laboratorio in cui si ... una strana macchina del tempo e il modo per farla funzionare, trovandosi così nel 1939 in una... Roma, fiamme nel negozio H&M in via del Corso: clienti in fuga, nessun ferito Sembra quasi che non si siano dubbi sull'origine dolosa di un incendio che ha distrutto il capanno dove da circa due anni avevano trovato rifugio quattro adulti e due bambini di origine romena. Ieri p ...Incendio e fiamme nello store di H&M in via del Corso a Roma nel pomeriggio. Il rogo ha provocato spavento tra i clienti presenti nel grande negozio a più piani nel centro della ...