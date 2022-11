NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti highlightsSuper Thompson per Golden State, 3in fila Lakers Esplode Klay Thompson che con 10 triple a segno regala la prima vittoria esterna ...Rispettano il fattore campo anche i Sacramento Kings, che al Golden 1 Center piegano la resistenza dei Detroit Pistons " orfani per infortunio della stella Cade Cuddingham " per 137 - 129. I ... Tutte le City Edition NBA 2022-23, dalla più brutta alla più bella Sesto successo consecutivo per i Kings contro Detroit, Los Angeles passa su San Antonio in crisi, colpo Nuggets sui Mavericks all’ultimo secondo ...Bradley Beal domina la prima parte della gara tra Wizards e Hornets, dando il vantaggio ai suoi, anche se poi uscirà per un infortunio. Washington capitalizza nel primo ...