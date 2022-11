Mondiali Qatar 2022 | via libera Fifa a fascia Lgbtqi+

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dellaGianni Infantino ha ribadito il suo sostegno alla comunitàdurante iin. “Ho parlato di questo argomento con la massima leadership del Paese – ha detto il presidente della-. Hanno confermato e posso confermare che tutti sono i benvenuti. Se qualcuno dice il contrario, beh, non è l’opinione del Paese e non è certamente l’opinione della”. Lo scrive lain una nota, dando notizia che “la campagna No Discrimination è anticipata dalla prevista fase dei quarti di finale in modo che tutti i 32 capitani abbiano l’opportunità di indossare ladurante la Coppa del Mondo”. Questo, si legge, ...

E i tifosi hanno abbandonato lo stadio già all'intervallo Un inizio che peggiore non si poteva per i padroni di casa di2022. Sconfitta per 2 - 0, la squadra qatariota ha dovuto vedere anche i ...Tutte e sette le nazionali europee che prendono parte al Mondiale inrinunciano alla decisione di indossare la fascia antidiscriminazione ai, dopo che la Fifa ha minacciato interventi ..."Domani indosserò al braccio la fascia 'One Love'. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista". Così il capitano dell'Olanda, Virgil Van Dijk, alla vigilia dell'esordio nel Mondiale, contro il Sen ...Gli ascolti tv raccontano un'Italia che ha raccolto davanti alla tv oltre 4 milioni di spettatori (4.097.000 per la precisione, share del 30,1%) per assistere ieri pomeriggio allo spettacolo che ha ...