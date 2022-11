La prima a chiederlo | la toga svela un segreto sulla Gruber | ora si capisce tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nicola Gratteri in libreria. Il Procuratore di Catanzaro esce con il suo nuovo libro, "Fuori dai confini". L'opera si sofferma'ndrangheta nel mondo e quello che accadrà dopo la guerra in Ucraina. Proprio per presentare la sua ultima fatica, Gratteri farà il giro delle tv. Non tutte però. A spiegarlo è lui stesso sulle colonne di Affaritaliani.it, dove ammette: "Me lo hanno chiesto tante trasmissioni televisive certamente andrò da Lilli, a Otto e mezzo, su La7, perché è stata laa prenotarsi, ma ci vado con piacere dallaperché mi dà la possibilità di rispondere e non c'è confusione, né caos. In altre trasmissioni non sempre si riesce a concludere un pensiero e questo non va bene, ma non per me, ma perché penso che la collettività debba essere messa a conoscenza di quale è la situazione ...