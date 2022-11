In Trentino Alto Adige è già Natale con i mercatini aperti

...Constructions di staccare il pass per la prestigiosa competizione di caratura mondiale in. ... Un periodo di forma eccellente del salentino culminato con il gradino piùdel podio ...... Sicilia, Calabria, Toscana, Basilicata, Emilia - Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,Adige). E' quanto emerge dall''aggiornamento dell'indagine "Mai Dati" di Chiara Lalli ...BOLZANO. Per il terzo anno consecutivo, Volksbank riceve il riconoscimento dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanze, che certifica la qualità del servizio offerto alla clientela. Nella categoria "Banch ...Bancarelle allestite a Trento, Arco e Pergine Valsugana con vin brulé e l'artigianato tipico. Bolzano si prepara per il fine settimana. Attese migliaia di turisti e negli hotel si registra il tutto es ...