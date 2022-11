Agenzia ANSA

...incontri si terranno dal 29 novembre al 1 dicembre 2022 al Luiss Hub for students and makers in... Sarà presente anche Andrea Gibelli , presidente esecutivo diNord Milano, di cui dal 2015 ...È partita ufficialmente oggi l'avventura di Iryo, nuova offerta per l'alta velocità ferroviaria spagnola lanciata da una società con compartecipazione di Trenitalia (45%), Air Nostrum (31%) e ... Ferrovie: al via corse treni Frecciarossa in Spagna - Economia È partita ufficialmente oggi l'avventura di Iryo, nuova offerta per l'alta velocità ferroviaria spagnola lanciata da una società con compartecipazione di Trenitalia (45%), Air Nostrum (31%) e Globalvi ...(FERPRESS) – Roma, 21 NOV – L’Unione internazionale delle ferrovie (UIC) ha pubblicato il suo rapporto annuale sugli incidenti ferroviari. Il database sulla sicurezza dell’UIC registra ogni incidente ...