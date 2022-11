“Fermatele” UeD | scontro clamoroso tra Ida e Roberta Tutti sconvolti in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Momenti di altissima tensione a Uomini e Donne. Ida Platano eDi Padua sono quasi arrivate alle mani nella puntata di lunedì 21 novembre, trasmessa nel pomeriggio su Canale 5. Come ben sapete, le due dame non hanno mai avuto rapporti buoni e si sono battibeccate in diverse circostanze, ma stavolta hanno superato il limite e la lite è sfociata quasi in una vera e propria rissa. Increduli Maria De Filippi e gli altri protagonisti del dating show, che hanno assistito impotenti davanti a quella scena. Non corre affatto buon sangue a Uomini e Donne tra Ida Platano eDi Padua. Ma certamente ipotizzare che avrebbero addirittura raggiunto lofisico non era una cosa molto probabile. A proposito di Ida, le anticipazioni hanno fatto sapere che ha lasciato UeD con Alessandro Vicinanza. Ma Blastingnews ha rivelato che ...