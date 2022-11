Diabolik Ginko all' attacco | l' ispettore ora prende l' iniziativa

(Di lunedì 21 novembre 2022)ALL'al CINEMA Con Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Regia dei Manetti bros. Produzione Italia 2022. Durata: 1 ora e 50 LA TRAMA Stufo di essere puntualmente beffato da, il suo eterno nemico, l',,l', predispone lui una trappola. Persuaso (a ragione) chevoglia involare una favolosa collezione di gioielli, mette una cimice in ogni gemma. Così da localizzare infallibilmente il criminale subito dopo il furto annunciato. Il trabocchetto scatta. Per salvarsiè costretto ad abbandonare nella fuga la sua compagna Eva Kant.. Costei propone un patto dalla polizia. In cambio della libertà consegnerà ...

'Ringrazio i Manetti Bros per gli stivali con i tacchi altissimi che Eva Kant indossa in questo film' di Capital Web È uscito il secondo film suall'attacco! ' e l'attrice protagonista Miriam Leone è stata ospite di Betty Senatore. Betty Senatore : 'Un film che è anche un viaggio all'interno del personaggio di Eva Kant che tu ...basata sul celebre. Il capitoloall'attacco!, con Miriam Leone - Eva Kant affiancata non più da Luca Marinelli ma da Giacomo Gianniotti come protagonista, guadagna 565 mila euro con ...Un film di Marco Manetti, Antonio Manetti con . Più rigoroso ma meno appassionante del primo riuscitissimo film dove stavolta la storia prevale sull'atmosfera.Black Panther: Wakanda Forever domina ancora il box office italiano, alle sue spalle troviamo il debutto della satira The Menu e deel secondo capitolo di Diabolik dei Manetti Bros.