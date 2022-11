Coppa Davis 2022 | il regolamento Numero di set | come funziona il doppio | cosa succede sul 6-6 dell’ultimo set

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da domani, martedì 22, a domenica 27 novembre si disputeranno al Martin Carpena di Malaga, in Spagna, le Finali della: l’Italia di capitan Filippo Volandri affronterà gli USA nei quarti di finale. La parte alta del tabellone prevede poi che gli azzurri, in caso di successo, vadano a sfidare la vincente del match tra la Germania ed il Canada. Nella parte bassa, invece, i quarti di finale saranno Australia-Paesi Bassi e Croazia-Spagna. Il format delle sfide prevede due singolari ed un: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggiordi incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitrice della stessa. Nella fase ad eliminazione diretta tutti i match saranno in programma nella stessa giornata e ciascun incontro ...

Ovviamente l'assenza del romano si somma a quella di Sinner, ma Volandri non fa drammi: ' Sono certo che sapremo far fronte a queste perdite, i ragazzi daranno il massimo e tutti si faranno trovare ...La stagione tennista 2022 sta ormai volgendo al termine. Dopo la vittoria di Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals contro Casper Ruud, rimane solamente lain questa lunga, infinita stagione, torneo che si giocherà a Malaga. L'Italia sarà protagonista avendo superato le qualificazioni di Bologna, con tre vittorie su tre a settembre su Croazia,...Il capitano dell' Italia Filippo Volandri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del match di quarti di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti che vedrà gli Azzurr ...Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi. Lo ha reso noto la Federtennis. Il… Leggi ...