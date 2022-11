“Che disastro” GF Vip 7 | scoperto un altro concorrente positivo al Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ancora preoccupazione al GF Vip 7 per il. Unpotrebbe essere stato contagiato e sarebbe dunque risultatoal tampone. A parlarne è stato anche unsuo compagno di avventura, che non ha nominato direttamente il coronavirus ma ha fatto cenno a problematiche di salute. Una situazione sempre più grave, visto che sono ormai tanti coloro che si sono positivizzati. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto De Pisis, ma ora ce n’è unche sarebbe finito in quarantena. Al GF Vip 7 ilè entrato per la prima volta. Ora unavrebbe accusato qualche sintomo e sarebbe stato messo in isolamento. Ci sono state varie ipotesi sul modo in cui il virus si sia insinuato nella casa più spiata d’Italia e a ...