Benzema out | Deschamps annuncia il sostituto in conferenza

(Di lunedì 21 novembre 2022) I Mondiali entrano nel vivo. Domani sarà il turno della Francia, che inizierà il suo percorso a difesa del titolo contro l’Australia. I Blues dovranno fare i conti con assenze importanti, tra cui quella di Karim. L’attaccante del Real Madrid è stato vittima di un infortunio ed è stato costretto a lasciare il ritiro. Alla vigilia dell’esordio mondiale, Didierhato chi andrà a sostituire il Pallone d’Oro in carica: “Con l’assenza disarà Olivier Giroud, che non era molto amato dai francesi. Ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo in questa stanza. La Francia è molto felice e anche io e Giroud lo siamo. È con noi da tempo. È un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante”. La risposta di Giroud Lo ...

