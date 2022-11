Bagnatica | operaio di 23 anni investito da un’auto | è grave

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022). Undi 23è statolunedì pomeriggio a, lungo la strada provinciale 91. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione del verde insieme ad altri colleghi quando, intorno alle 15.30, è statoda un’utilitaria. Il 23enne ha sbattuto violentemente contro il parabrezza ed è ricaduto sull’asfalto. Subito è stato soccorso dagli altri operai, che hanno chiamato il 112. Sul posto un’ambulanza emedica: il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. La Polizia intercomunale dei Colli si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.