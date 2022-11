Autonomia | Occhiuto Fi | ' Così non va bene | non si occupa di diritti sociali e civili'

...rischia di spaccarsi anche sulla famigeratadifferenziata , la riforma tanto voluta dalla Lega e dal ministro per gli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli. R oberto, ...Attuiamo prima ciò che è doveroso e poi, anche un'istante dopo, passiamo all'differenziata". Cosi Roberto, presidente della Regione Calabria, in un'intervista a "Il Messaggero". "...Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria: «L'autonomia differenziata Per come è ora questa è una riforma sbilanciata, che guarda troppo all'autonomia differenziata e poco ai diritti social ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...