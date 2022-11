Sci alpino | quando le prossime gare a Lake Louise e Killington? Programma | orari | tv | streaming | si va in Nord America!

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Messo in archivio il fine settimana dedicato al Circo Bianco al femminile sulle nevi finlandesi di Levi, la Coppa del Mondo di sci2022-2023 si rimbocca le maniche e si prepara per la trasferta-americana, tappa fondamentale del calendario che, nella speranza della FIS, potrà dare il via vero e proprio alla stagione, specialmente a livello maschile. Per quanto riguarda gli uomini siggerà in quel di(Canada) dove sono previste una discesa e due superG. Contemporaneamente saranno in azione anche le donne, a(Stati Uniti) per un gigante e uno slalom (26-27 novembre). La neve in queste località non manca mai, per cui finalmente dovremmo vedere un minimo di continuità, dopo un inizio di stagione quanto mai a singhiozzo. IN TV – Le...