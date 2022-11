(Di domenica 20 novembre 2022) Ora si capisce perché non voleva fare i congressi della Lega, li. Ainizia il dopo Matteo. Nel primoprovinciale, il più atteso, la prima vera conta tra militanti, are è Fabrizio Sala con 342 voti. E’ sindaco di Telgate, al suo secondo mandato, ma è soprattutto unche aderisce alla riscossa lanciata dal Comitato Nord, la corrente di Umberto Bossi (gli facciamo gli auguri per la sua guarigione) corrente che era stata diffidata dasolo poche settimane fa. Fortino della Lega, città che ha sofferto per la mancata riconferma del suo simbolo identitario, Daniele Belotti, la voce di Pontida (apriva tutti i comizi da più di vent’anni) anon solo. ...

Salvini perde il congresso di Bergamo. Vince un esponente critico con la sua linea Fabrizio Sala è il nuovo segretario provinciale della Lega. Polemiche per il ruolo di Pina Castiello, sottosegretaria. Ancora fughe al sud. I giovani della Lega sono scomparsi