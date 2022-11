Agenzia ANSA

Lo ha detto il sottosegretario al lavoro Claudio(Lega) a SkyTg24, precisando che per ora "abbiamo creato questa formula di 41 e 62". "Fare le cose di fretta avrebbe portato degli errori", ha ...E, a proposito della pace fiscale,ha precisato che 'daremo una risposta'. Mentre in ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, i canali d'uscita e Quota 103: tutte le ... Pensioni: Durigon, ora quota ponte 41+62, poi vera riforma - Economia "Noi proporremo una quota ponte che è quota 41 che inizia con un paletto degli anni. Questo credo che sia necessario perché un riforma pensionistica strutturale così complessa con tanti sistemi di fuo ...Chi può lavorare avrà il sussidio per altri sei mesi, poi basta. Ma ci sono anche ipotesi più morbide. Basterà rifiutare un’offerta di occupazione per perdere l’assegno ...