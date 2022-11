LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | Shiffrin in testa | Della Mea si qualifica Alle 13 15 la seconda manche

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI11.24 La svedese Oehlund 27ma, ora Gulli 28ma eMea 30ma. Si rischia la beffa. Tra poco Lara Colturi… 11.21 Grave errore per Marta Rossetti, che praticamente si ferma sul muro e poi riparte. Chiude 39ma a 3.67. 11.21 Anita Gulli è 27ma a 1.71.Mea ora è a rischio, 29ma a 1.87. 11.20 Stupisce la francese Marie Lamure, 13ma a 97 centesimi! Ha 21 anni… 11.18 Gli Stati Uniti non sono più Mikaela-dipendenti. Stanno emergendo diversi nomi nuovi, tra cui quello di Ava Sunshine, 22ma a 1.47. LaraMea scivola in 27ma posizione. 11.16 LaraMea resta 26ma a 1.87, dovrebbe farcela arsi. 11.16 Fuori la ...

La Società Chimica Italiana () organizza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la competizione nazionale ...- notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con noi all'...... Andrea De Luca ore 22:30Alpino : Coppa del Mondo Slalom Femminile - 2' Manche (replica) ore ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...LEVI - Segui la diretta del secondo slalom della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 sulle nevi finlandesi. Mikaela Shiffrin va a caccia del bis dopo la vitto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...