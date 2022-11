' La cena dei cretini' con Max Pisu e Nino Formicola

Veenerdì 25 novembre il Teatro Condominio di Gallarate vede in scena 'Lacretini' , apprezzatissima commedia firmata da Francis Veber, con Nino Formicola e Max Pisu , nella partedue protagonisti, e con Gaetano Callegaro, Claudio Intropido, Alessandra ...Un semplice appuntamento asi trasforma nell'occasione di conoscere nuove persone, in un ... Quella che sembra una semplice azione innocua, alle richiestedue anziani coniugi che lavorano per ...«Io me vado a mangià... vado a mangià da Assunta Madre con Michele». L’uomo accusato di aver accoltellato a morte giovedì scorso tre prostitute in pieno ...Salt Bae è uno abituato a far discutere e a far parlare di sé. È così anche stavolta, perché il proprietario della catena di ristoranti di carne più ...