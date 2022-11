Iran | 400 morti - 58 i minori - 6 condanne a pena capitale | ma repressione non ferma protesta

Sky Tg24

- A due mesi dall'inizio delle manifestazioni per la morte di Mahsa Amini, il bilancio degli scontri è pesante: almenole persone morte , fra loro anche 58 minorenni. Nelle ultime ore epicentro delle proteste la regione del Kurdistan: a Mahabad i manifestanti hanno eretto barricate nel tentativo di fermare l'...... una delle vittime simbolo della repressione costatamorti e 15mila arresti . Il calciatore ... L'scenderà in campo contro l'Inghilterra per il girone B e come previsto il mondiale della ... Iran, quasi 400 morti. Il capitano Hajsafi: “Ai Mondiali noi voce del nostro popolo” Io spero che le condizioni cambino secondo le aspettative del popolo", ha aggiunto. L'Iran scenderà in campo contro l'Inghilterra per il girone B e come previsto il mondiale della nazionale numero 20 ...A due mesi dall'inizio delle manifestazioni per la morte di Mahsa Amini, il bilancio degli scontri è pesante: almeno 400 le persone morte , fra loro anche 58 minorenni. Nelle ultime ore epicentro dell ...