Gol Valencia | la prima rete di Qatar 2022 è su rigore – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Gol, ladel Mondiale diarriva con un calcio didell’attaccante –E’ diil primo gol di, che dopo 16 minuti ha messo a segno ilin-Ecuador, assegnato per fallo del portiere proprio sull’attaccante. Ederscores the first goal of theFIFA WORLD CUP!!! ??? pic.twitter.com/12M9tOZRKU— Turkey Jerkin’ (Parrot-E) (@Elr0ndH) November 20,Al Sheeb, ammonito nell’occasione, nettamente spiazzato dal tentativo avversario. L'articolo proviene da Calcio News 24.