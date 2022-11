F1 | tutti i numeri della carriera di Sebastian Vettel È mancata la ciliegina di un Mondiale con la Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo 300 Gran Premi e 16 stagioni a tempo pieno in Formula Uno,appende il casco al chiodo e lascia il circus dopo aver concluso in decima posizione la sua ultima gara ad Abu Dhabi. Il 35enne tedesco completa così unastrepitosa, in cui si è affermato come uno dei piloti più vincenti di sempre, non riuscendo però a coronare il suo sogno di portare lasul tetto del mondo. Davvero impressionanti idi Seb, capace di dominare la scena in Red Bull dal 2010 al 2013 con un poker di titoli iridati consecutivi che lo hanno proiettato nell’elite dell’automobilismo moderno insieme ad altri grandi campioni come Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Oltre a 4 Mondiali, il nativo di Heppenheim ha collezionato 53 vittorie di tappa (terzo all-time dietro a Hamilton ...