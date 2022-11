F 1 | GP Abu Dhabi - Verstappen vince davanti a Leclerc e Perez

Leggi su quattroruote

(Di domenica 20 novembre 2022) Maxha vinto il Gran Premio di Abu, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2022. L'olandese della Red Bull Racing, che aveva già in tasca il secondo titolo iridato, ha dominato l'evento mettendo in bacheca la quindicesima vittoria stagionale: mai nessuno come lui. Secondo posto per Charles, sia in gara che nel Mondiale. Il monegasco della Ferrari ha utilizzato una strategia diversa, con una sola sosta ai box, ed è riuscito a beffare Sergio- oggi terzo - strappandogli la posizione in classifica per un solo punto. Le dichiarazioni dei primi tre. Al termine della gara, Max- al microfono di Jenson Button - ha commentato così la sua vittoria: "Bella corsa, tutta incentrata sulla gestione delle gomme. Ce ne siamo presi cura bene e abbiamo gestito fino all'ultimo. ...