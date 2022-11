Condannato a 8mila anni di carcere il predicatore turco Adnan Oktar | guru di una setta sessuale

Repubblica Roma

Abusi sessuali su minori, torture, frode, rapimento e creazione di un'organizzazione criminale. Con queste pesanti accuse, un tribunale di Istanbul ha condannato a 8.658 anni di carcere, una delle pene detentive più lunghe al mondo, un telepredicatore turco a capo di una setta coinvolta in una lunga lista di crimini. Adnan Oktar, 66 anni, ha diretto un proprio gruppo religioso.

Per quest'ultima vicenda Borgese venne condannato a 7 anni di carcere in appello. Dopo avere scontato la pena, con la condanna il giudice ha disposto anche un risarcimento di euro. Nuova condanna per Simone Borgese. Dopo lo stupro della tassista una 17enne lo riconobbe sui giornali.