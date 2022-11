Abarth - 695 Tributo 131 Rally | questione di suono

Leggi su quattroruote

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilè parte integrante dell'automobilismo. Inutile negarlo. Sentire i cilindri di una sportiva che cantano fa venire la pelle d'oca, tanto a chi sente passare un'auto, quanto per chi la sta guidando. Tutto questo, però, sta scomparendo. L'avvento dell'elettrico ha portato il silenzio negli abitacoli e alcuni costruttori, per non stravolgere il mondo di chi non vuole rinunciare alla tradizione, hanno sviluppato delle vere e proprie colonne sonore: in alcuni casi simulando il sound dei motori a scoppio, in altri proponendo tonalità fantascienfiche. E tra pochi giorni nelle città di tutta Europa arriverà un nuovo - e speriamo inconfonbile - sound, quello della500 elettrica. Diametralmente opposte. Per celebrare l'inizio di una nuova era per il marchio dello Scorpione (o la fine di un'epopea fatta di benzina, olio e pistoni, vedetela come ...