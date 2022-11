Traffico Roma del 19-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione danni e disagi provocati dal maltempo nel quadrante est della capitale chiuso il sottopasso di via Tiburtina all’altezza del Tecnopolo in direzione Tivoli seguito all’allagamento disagi anche a sud in via delle Capannelle allargamento della sede stradale all’altezza di via dello Scalo delle Capannelle sul raccordorallentato in carreggiata esterna tra la Ardeatina la diramazioneSud in questo tratto segnato anche un incidente e per incidente chiusa via di Fontana Candida altezza di via di Tor forame a Borgata Finocchio Per consentire i rilievi Ci sono code In entrambe le direzioni mentre è stata riaperta alla galleria Giovanni XXIII verso il Foro Italico chiusa nel primo pomeriggio in seguito a incidente si è conclusa la manifestazione è ...