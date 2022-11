Qatar 2022 | Collina | «Linea dura con chi simula»

La forte tensione che si sta vivendo all'interno della Repubblica islamica ha avuto anche riflessi all'estero, come indove si giocano i Mondiali. I riflettori sono puntati sulla delegazione di ...- E' il primo mondiale in inverno, in un Paese musulmano e in Medio Oriente: domani il via con la cerimonia inaugurale e alle 17 la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador. Il presidente della Fifa: ...Nuove dichiarazioni, provenienti dall'intervista ad Olé, da parte del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni: “Noi stiamo bene, abbiamo un’idea di gioco e non cambieremo. Possiamo ...Amarezza per la mancata presenza dell'Italia al Mondiale. Antonio Cassano la ribadisce sulle frequenze della 'Bobo Tv' in onda su Twitch: "Sarà un mese molto duro per noi. Immaginiamo Mancini, con la ...