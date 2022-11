Proust | ‘Sinfonia digitale’ | omaggio al grande scrittore scomparso

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Una mostra digitale dal titolo100, con testi e audioguida di Ilaria Gaspari e le immagini della stanza dell’autore custodita al Musée Carnavalet di Parigi. Una raccolta di scatole della memoria rispolverate e condivise dagli utenti. Hypercritic celebra così il centenario della morte di Marcel(18 novembre 2022) insieme con la pubblicazione in inglese dei primi due volumi di ‘Alla ricerca del tempo perduto’, il capolavoro della sua vita. Un’opera che con i suoi sette volumi e tremila pagine detiene il record di romanzo più lungo del mondo, caparbiamente voluto dal suo autore, che finanziò di tasca propria la pubblicazione del primo titolo, ‘Dalla parte di Swann’ e lavorò febbrilmente al suo scritto fino alla morte. Un’impresa che intimidisce, per la sua mole, ma che è entrata nell’immaginario collettivo soprattutto per il ...

Artribune

Anche nel testo di100, Ilaria Gaspari lascia che siano gli oggetti a parlare. Lo scrittoio, il cappotto sdrucito, una lanterna magica, un telegramma. Scampoli di vita quotidiana che ognuno ...Sempre per ricorrere a un'altra voce autorevole, è suggestivo quello che affermava Marcel... "Dove non ci sono due o tre in, io non ci sono, dice Gesù; cioè, ci sarei, ci sono sempre, ... La storia di Marcel Proust a 100 anni dalla morte