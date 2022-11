Mancini | «Con l’Austria sarà un buon test per i ragazzi più giovani»

...etentarono, purtroppo vanamente, di salvare Aldo Moro dalle spietate BR e dal duro fronte della 'fermezza' DC - PCI Solo una comparsata, nel film, di Lanfranco Pace , che parlail ...Alvini ha poi rimembrato gli anni ruggenti al Tuttocuoio,Ponte a Egola che "in quegli anni ha percorso l'Italia insieme a San Miniato"., invece, ha ricordato come San Miniato e questa ...La FIGC non poteva accettare che un evento del genere fosse dirottato in questa maniera, perciò si è optato per la disputa nel giorno successivo, coincidente con l’avvio di Qatar 2022 La Nazionale Ita ..."Questa partita è un buon test soprattutto per i ragazzi più giovani, vediamo se le cose viste a Tirana con l'Albania in un test più difficile possano migliorare". (ANSA) ...