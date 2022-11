LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | FP3 dalle 11 30 Orario qualifiche su TV8 in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 INPROGRAMMA FP3 EINSU SKY LA PRESENTAZIONE DELLERISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 LE VOCI SULL’ADDIO DI BINOTTO E IL CAOS DI ABU: UNA PAGINA NON EDIFICANTE LO SFOGO DI ALESI SUL CASO BINOTTO E L’ATTACCO ALLA GAZZETTA CHARLES LECLERC: “SOFFRIAMO IL DEGRADO GOMME, AVVERSARI DAVANTI” CARLOS SAINZ: “C’E’ TANTO MARGINE DI MIGLIORAMENTO” FERNANDO ALONSO: “DOBBIAMO LAVORARE PER LE” SEBASTIAN VETTEL: “GIORNATA PRODUTTIVA” GEORGE RUSSELL: “VICINI ALLA RED BULL SUL GIRO SECCO” SERGIO PEREZ: “MATTINATA COMPLICATA, MEGLIO NEL POMERIGGIO” VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE VIDEO AVVICENDAMENTO BINOTTO-VASSEUR? ...