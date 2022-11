La Lega scalpita | rissa di Governo sull’Autonomia Scontro al vertice di maggioranza E FdI ci riprova col presidenzialismo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 novembre 2022) Matteo Salvini lo deve ai suoi governatori. Portare a casa l’Autonomia differenziata è la promessa che ha fatto ai Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana in cambio della riconferma alla guida del Carroccio che i presidenti delle Regioni del Nord gli hanno accordato il giorno dopo della sonora sconfitta alle elezioni del 25 settembre. Ecco perché il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, è partito subito in quarta con una proposta che ha provocato una levata di scudi non solo da parte dell’opposizione e dei governatori del Sud ma che è stata considerata con diffidenza anche dagli altri alleati della. A scontrarsi sono due visioni: quella secessionista dellae quella centralista-nazionalista di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Non è un caso che Calderoli abbia dovuto fare marcia indietro declassando ad “appunti ...