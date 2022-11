Cessione a gennaio | il big dell’Inter è alla porta | Inzaghi deluso

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) Il mondiale sfumato e la: il big. La società sta decidendo il da farsi: sono diverse le opzioni cheno all’addio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un buon momento per un big: fuori dal mondiale e con le valigie in mano per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.