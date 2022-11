Uruguay | Olivera | Qualcosa di unico partecipare al Mondiale | voglio godermelo al massimo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Mathias,terzino del Napoli e dell', ha parlato ad AS.com,dele della sua nazionale,ecco cosa ha dichiarato : Ci alleniamo al pomeriggio, c'è un'atmosfera piacevole. Stiamo lavorando bene, saremo pronti al clima che troveremo negli stadi in Qatar. Ho aspettato per tutta la vita di poter essere a un, èdiper ciascun giocatore.aldelle possibilità. Sarà un torneo molto fisico, saranno i dettagli a fare la differenza".

(4 - 4 - 2) : Rochet; Araujo, Godin, Gimenez,; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nunez, Suarez. Calendario delle partite Giovedì 24 novembre 14:00" Corea del Sud