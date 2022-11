Uomini e Donne | Vittoria Deganello shock | “Mi è stato chiesto di abortire”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 novembre 2022) Per la prima volta da quando ha annunciato la gravidanza, l’ex corteggiatrice diha spiegato per filo e per segno cos’è successo col padre della bimba, il calciatore Alessandro Murgia, che l’ha lasciata quando ha scoperto che era incinta del loro figlio (per lui è il terzo, visto che ha lasciato la ex con due bimbi piccoli proprio per stare con). E il volto noto diha precisato che la gravidanza non è “capitata”, ma è stata fortemente voluta da entrambi.news,fa chiarezza sulla sua gravidanza “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio” ha scritto...