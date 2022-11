Uno smartphone con fotocamera da 1? ora esiste | ed è il Leitz Phone 2

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Unoche ci ricorda unagigante?, ed è stato appena presentato per giunta: scopriamolo subito. Sarà lodei nostri sogni? – Computermagazine.itUn nuovo camerada parte di Leica Leica ci illustra2, ossia il secondo cameramostrato fino a questo momento. Si tratta di un tipo di cellulare prodotto solo ed unicamente dalla compagnia tedesca, quindi non ha rivali in termini di originalità progettistica. Però, è anche vero che prima di dire se sia ottimo o meno, dovremmo dare un’occhiata alle specifiche tecniche. E partiamo subito in quarta riferendovi che sotto la scocca dellotroveremo un bel SoC ...