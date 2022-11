(Di venerdì 18 novembre 2022) Disco rosso per l’Under 16 di mister Misiti, battuta dia Bari contro i pari età biancorossi grazie ad una rete di Polito ad inizio ripresa.Di seguito, il tabellino della gara: UNDER 16 SERIE A E B GIRONE D, 6ª GIORNATA BARI-REGGINA 1-0 Marcatori: 42? Polito. Bari: Ditoma, Campanelli, Spadavecchia, Sassarini, Minoia, Suriano, Monetti (62? Battista), D’Elia, Labianca (76? Dimola), Polito (62? Brigida), Buonsante (76? Montani). A disposizione: Sanrocco, Di Gioia, De Pinto, Di Cesare, Montuori. Allenatore: Michele Anaclerio. Reggina De Lorenzo, Misefari, Zagari L., Veron (49? Serico), Zagari R., Gatto P. 66? Malara), Nardo (41? Putortì), Panuccio (49? Gatto F.), Cosentino, Parafioriti, Postorino (49? Longo). A disposizione: Guerrisi, Caruso, Zito. Allenatore: Giuseppe Misiti. Arbitro: Nicolò Salomone di Bari. Assistenti: Fabio Santo e Domenico Nasca di ...

Reggina 1914

Doppia sconfitta interna, invece, per le formazioni U15 e, battute a domicilio dai pari età della Roma. Di seguito, i tabellini delle rispettive gare: Pari interno per glidi mister ...Tornano in campo nel week - end le selezioni nazionali giovanili, impegnate nei rispettivi campionati tra sabato e domenica. Si parte domani, con la ...arriveranno le squadre U15 edella ... U16, amaranto sconfitti di misura Più complicato il successo della formazione di Aliberti che vince 3-2 contro il Tirreno Sansa. Gli amaranto sembrano averla in pugno quando si portano sul 2-0 grazie a Incoronato e Cirulli, ma nel ...Le due nuove capolista si mettono alle spalle il Trastevere che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Città di Ciampino. Amaranto che vengono così raggiunti da due squadre: Tirreno Sansa e Savio. I ...