Twitter | ondata di dimissioni dopo l' ultimatum di Musk | Uffici chiusi e badge sospesi fino a lunedì

#RipTwitter - Da giovedì sera e, in particolare, in seguito alla notizia dell'di licenziamenti, è in tendenza l'hashtag '#RipTwitter', 'Riposa in pace', al quale Musk 'ha risposto' ...'chiude gli uffici' dopo che il giuramento di fedeltà di Elon Musk ha scatenato un'di dimissioni La saga dicontinua: un migliaio di dipendenti, soprattutto ingegneri, ha deciso di dimettersi dopo che Elon Musk ha inviato un'email in cui ha chiesto ai dipendenti di ...Gli uffici di Twitter saranno temporaneamente chiusi con effetto immediato fino a lunedì prossimo. L’annuncio da parte dell’azienda del pluri-manager Elon Musk arriva dopo la notizia secondo cui ..."Il clou di questa nuova e intensa ondata di maltempo sarà martedì 22 novembre (Santa Cecilia, patrona di musicisti e cantanti - avvertono da 3bmeteo - quando il ciclone si potenzierà ulteriormente e ...