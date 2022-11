Trotto | Montegiorgio 18 11 22 | Dovecemusicaleone che melodia!

(Di venerdì 18 novembre 2022) E’ in terra marchigiana, in quel di, che nella Giornata di Corse aldi venerdì 18 novembre 2022 la trottatrice italianaha messo a segno una vittoria davvero bella nella disputa numero 4 del pomeriggio. La portacolori di Pierluigi Giannoni è una figlia di Iper Roc e Alba Jet – nata ed allevata presso l’allevamento dei “targati” “Leone” – all’allenamento del team di Gennaro Casillo e all’attenzione speciale di Stefano Ciappi, ha trottato i 2.120 Metri assegnati nell’ordine dell’1.14.9 (t/km) nelle mani di Antonio Di Nardo. Premio “Lago Maggiore”, le specifiche tecniche Una disputa con Nastri riservata alle lettere “D” (cavalli trottatori nati nel 2019 in Italia e in Europa con un portafoglio di vincite da 8.000 a 16.000 € ). Dotazione economica di 7.150 €. I non penalizzati hanno trottato 2.100 ...

