Salta SWAT 5 su Rai2 anche questa settimana | il 18 novembre non va in onda | ma tornerà presto in tv

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)5 si ferma. Dopo lo stop dell’11, la serie tv action non andrà innequesto venerdì, 18. Al suo posto ci sarà ancora il tennis protagonista con le ATP Finals 2022-Tsitsipas – Rublev (Singolare. Round Robin Sessione serale).5 dà appuntamento al pubblico venerdì 25, sempre con due nuovi episodi in prima serata. Ecco le anticipazioni. Gli episodi di5 che vedremo saranno il 5×15 e il 5×16. Nel primo, intitolato Affari sporchi, quando i dipendenti dell’ospedale vengono presi di mira da un uomo armato, la squadra corre alla ricerca di un padre in lutto al cui figlio è stato negato un trapianto di rene. Nel secondo, dal titolo ...