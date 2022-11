Ostia | una rotonda per piazza dei Ravennati | il progetto divide i residenti del lungomare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sorgerà unasudei? Questo è ilche Roma Capitale avrebbe in mente, con l’intenzione di fluidificare e rendere più sicuro quel punto dellidense. Per ora c’è un preciso disegno dell’opzione urbanistica che verrà, che ricorda, sotto tanti punti di vista, il vecchio svincolo che portava all’aeroporto di Fiumicino provenendo dal Ponte di Tor Boacciana e la frazione di Isola Sacra. Una nuovaper? La realtà è che quel tipo di, spacca in questo momento l’opinione pubblica. Infatti, vedrà tre “dare precedenza: uno su via della Marina, provenendo dalla Posta Centrale; uno sull’ingresso alPaolo Toscanelli in direzione del Curvone; l’ultimo su ...