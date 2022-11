L' ennesimo flop delle procure dopo 28 anni di agguati continui

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un'inchiesta paradossale che va avanti da 12. Il Cavaliere è stato assolto con formula piena dall'accusa principale. Ma i pm di Milano non demordono e non accettano la sconfitta

ilGiornale.it

Era il maggio 2010 quando scoppia il " caso Ruby" quando Karima El Marough viene arrestata per un furto. Da quel momento inizia per Silvio Berlusconi una persecuzione mediatica e giudiziaria che lo ...Il Governo produce l'restyling del Superbonus, mentre cresce una forte speculazione sulla cessione crediti e la ... infatti, si sta velocemente tramutando in un gigantescoa danno dell'... L'ennesimo flop di una persecuzione giudiziaria durata 10 anni La persecuzione giudiziaria di Silvio Berlusconi sul caso Ruby dura ormai da più di 10 anni. E siamo già alla terza ...Al Nazareno è scattato l'ennesimo allarme. Ogni settimana si susseguono sondaggi ... 46,6%. L'ammucchiata rossa fa flop A questo punto verrebbe da pensare che il campo largo sarebbe l'unica ...