Khashoggi | Biden concede l’immunità al principe saudita bin Salman

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’amministrazioneha riconosciuto alMohammed bindiplomatica per l’omicidio del giornalistaJamal. Il parere è arrivato durante una causa civile promossa dalla compagna del dissidente, ucciso e fatto a pezzi nel consolatoa Istanbul nell’ottobre 2018. Secondo il dipartimento di Giustizia statunitense, la recente promozione deldella Coronaal ruolo di primo ministro significa che binè “il capo del governo in carica” e gode deldiplomatica anche nella causa in questione. Ilereditarioera stato indicato dalla ...

