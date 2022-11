La Gazzetta dello Sport

La scadenza a giugno dei contratti di Alex Sandro e Cuadrado, sommata all'importanza di Danilo anche da centrale di difesa, impone alla, anzi avrebbe imposto già dall'estate scorsa, di pianificare una successione sulle fasce. Ma col fragile De Sciglio unico ricambio, già nell'immediato la coperta dell'organico si è rivelata corta,...Commenta per primo Nel foltoper la fascia mancina dell'Inter c'è un nome nuovo. È quello di Jesus Vazquez, classe 2003 ... Sul ragazzo si era informata anche lanella passata stagione , ... Juve, casting esterni per gennaio: quattro nomi nel mirino Il calciomercato della Juventus punta sui portieri: non ci sarebbe il solo Vicario tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera ...Si scaldano i motori riguardo l’anteprima del mercato con le neonate indescrizioni che ci accompagneranno fino all’apertura della prossima finestra di calciomercato. In casa Juve ci sono novità sul fr ...