GdS – Gomis | il Mondiale col Senegal per provare a tornare in Italia…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) 2022-11-18 16:29:13 Arrivano conferme dalla GdS: Il portiere di passaporto italiano è fuori dal progetto del Rennes: ha ancora tre anni di contratto ma ripensa alla Serie A C’è anche un italiano al. Di passaporto, ma di magliaese. Alfred, 29 anni, è arrivato a Doha con la nazionale del Paese di origine, tenendosi pronto da vice di Edouard Mendy. L’ex di Spal e Digione può sfruttare la vetrina di Doha anche in chiave mercato. Al Rennes, dove è arrivato nel 2020, non rientra più nei piani della proprietà. Una situazione “complicata e incomprensibile”, ha spiegato con la solita eleganza di toni e dialettica il portiere all’Equipe, evocando un futuro lontano dalla Bretagna. E chissà, magari anche in Italia. Volontà — Tutto dipenderà anche dalla volontà della dirigenza del Rennes di mettersi al tavolo di ...