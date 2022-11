E li chiamano creativi?

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) Imbrattare (di nascosto) vagoni della metro ed edifici, pubblici o privati, è un atto vandalico sia contro l’estetica sia contro le regole della convivenza civile. Con i graffitari o writers che dir si voglia non c’è nulla da fare, è una battaglia che non finirà mai e, come ormai è dimostrato in moltissimi comuni del paese, piccoli o grandi che siano, come si abbassa anche minimamente il livello di repressione di questi atti vandalici, questi ricominciano sia a danno di edifici pubblici sia di edifici privati. Qui non è in discussione l’estetica e cioè la bellezza o meno di questi graffiti. È noto, infatti, che spesso raggiungono livelli artistici considerevoli, su di essi esistono scritti, cataloghi, sono stati esposti anche in alcune mostre perché certamente contengono una vena artistico-creativa che è fuori discussione. Tant’è vero che alcune città hanno dedicato spazi appositi per ...