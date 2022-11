Bret Hart sul pugno dato a Vince Mcmahon | “È stata forse la cosa migliore che abbia mai fatto”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lo “Screwjob di Montreal” del 1997 è sicuramente tra i fatti storici più rilevanti nel mondo del pro-Wrestling. Per ricapitolare in breve la situazione,che era allora il campione della WWF, era in scadenza contratto e stava per passare alla rivale WCW. Era stato programmato un match tra lui e HBK nel PPV Survivor Series per il titolo mondiale.non voleva perdere a favore di Michaels in Canada, mentrenon voleva rischiare che “The Hitman” lasciasse la compagnia con il titolo sulle spalle, e che facesse la stessache fece Madusa con il titolo femminile della WWF qualche tempo prima, e cioè che lo “declassò” buttandolo nel bidone della spazzatura. Si arriva quindi alla fatidica notte in cui, in combutta con lo stesso HBK e con l’arbitro Earl Hebner, ...