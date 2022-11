Boxe | Matteo Signani vs Anderson Prestot stasera in tv | canale | orario e streaming

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tutto pronto per l’incontro tra. In palio, per la seconda volta, c’è il titolo europeo dei pesi medi. Nel primo incontro (vinto daper decisione tecnica) non furono effettuate le operazioni di antidoping. Di conseguenza l’Ebu impose l’immediata rivincita da concedere al 43enne italiano. Si combatte, venerdì 18 novembre, alle 23:00. A differenza del primo incontro, che si svolse in Francia, la rivincita avrà luogo a Savignano sul Rubicone (FC), paese natale di. L’evento potrà essere seguito in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Si tratta del 41esimo incontro del ...

