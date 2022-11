AEW | Apprensione per Adam Cole | la situazione è molto preoccupante

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 novembre 2022)è considerato una delle stelle più splendenti del mondo del wrestling moderno, ed è apprezzato sia per le sue abilità in ring che al microfono. Il suo passaggio in sordina da NXT alla All Elite ha fatto ha fatto sognare i fan di tutto il mondo, ma purtroppo la sua avventura a Jacksonville è andata nel peggiore dei modi, dato che degli infortuni non solo stanno pregiudicando il suo stint, ma addirittura starebbero mettendo a rischio la sua carriera.ha combattuto in un fatal four-way match per il titolo IWGP World Heavyweight a Forbidden Door, nonostante fosse infortunato già prima dell’incontro, causandogli una commozione cerebrale che gli impedisce di competere sul ring. Dave Meltzer ci ha aggiornati su ciò che ruota attorno all’ex NXT Champion durante Wrestling Observer ...