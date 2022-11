Torre del Greco | Comune in ‘ostaggio’ degli hacker | “Chiesto riscatto di 200mila euro”

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Un attaccoha causato il blocco dell’attivitàuffici comunali didel(Napoli). Ne dà notizia il sindaco Giovanni Palomba, spiegando che è “pervenuta nel corso del pomeriggio una richiesta di pagamento, per liberare i datiati, pari a”. In merito Palomba fa sapere che “si provvederà a presentare formale denuncia all’autorità giudiziaria”. Intanto resterà interdetta nella giornata di domani, venerdì 18 novembre “e sino a nuova diversa comunicazione” per tutti gli uffici l’erogazione dei servizi ai cittadini”. Si tratta, afferma il sindaco, di “una questione gravissima sulla quale stiamo lavorando senza sosta da stamattina, e, sulla quale non accetteremo alcuna mediazione illecita. Resto pienamente fiducioso ...

